Ende gut, alles gut

Das Jahr 2016 wird den Winzern im Gedächtnis bleiben, durch die ständig drohende Gefahr eines starken Befalls der Reben mit Falschem Mehltau. Es war ein nervenaufreibender Sommer, denn die Weinberge mussten engmaschig kontrolliert und in kurzen Abständen behandelt werden, was bisweilen wegen der andauernden Regenfälle unmöglich war. Zudem baute sich eine hohe Population der Kirschessigfliege auf, die speziell die Rotweinsorten gefährdete. Es drohten Ernteeinbußen bis zum Totalverlust. Aber dann setzte endlich trockenes, warmes Wetter ein und alles wandte sich zum Guten. Der Jahrgang wurde ohne Hektik eingebracht und wird nun gelobt wegen seiner Aromareife und seinem harmonischen Säurespiel. Es zeigte sich, dass die letzten Wochen vor der Lese für die Qualität entscheidend sind. Und der Jahresverlauf machte deutlich, wie wichtig die Verfügbarkeit von Pflanzenschutzmitteln ist. In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gab es 2016 Landtagswahlen und zum Teil neue Zuständigkeiten, mit denen offenbar alle zurechtkommen. Die Weinbaupolitik zeigte Verständnis für die Sorgen der Winzer und reagierte mit Ausnahme-genehmigungen für den Herbst 2016. Ein Dauerbrenner ist der Personalmangel an den staatlichen Stellen im Weinbaubereich. Zum Beispiel sind mehrere leitende Positionen an den DLR in Rheinland-Pfalz immer noch vakant.

Lehre und Verwaltung müssen bewältigt werden, für Beratung und Forschung bleibt kaum noch Zeit. Noch in dieser Legislaturperiode soll es eine Änderung des Weingesetzes geben, die es ermöglicht Schutzgemeinschaften zu gründen zur Gestaltung von Lastenheften für die Gebiete mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.) und geschützter geografischer Angabe (g.g.A.). Außerdem sollen die Genehmigungen für Neuanpflanzungen in Deutschland auf 300 Hektar pro Jahr beschränkt bleiben. Des Weiteren soll es eine Hektarertragsregelung in ganz Deutschland geben, einschließlich der Erzeugung in den Gebieten außerhalb der Regionen mit g.U. und g.g.A. Ein Jubeljahr neigt sich dem Ende zu: 200 Jahre Rheinhessen, 100 Jahre Scheurebe, 25 Jahre Vinissima und es ließen sich weitere Jubiläen aufzählen, die gleichzeitig einen Anfang bedeuten sollen für positive Entwicklungen. So wird der Scheurebe-Preis auch 2017 wieder ausgeschrieben.

Der Brexit und der Wahlausgang in den USA beunruhigen die Deutschen und werden auch den Weinexport beeinflussen. Es bleibt uns allen ein souveräner Umgang mit dem Populismus bei der im Herbst 2017 anstehenden Bundestagswahl zu wünschen. Nach dem hoffentlich erfolgreichen Weihnachtsgeschäft ist jetzt Zeit zum Aufatmen. das deutsche weinmagazin wünscht ein gesegnetes Fest, besinnliche Tage zum Ausruhen und Kraft schöpfen und einen guten Rutsch ins Jahr 2017.





Bettina Siée, Chefredakteurin dwm