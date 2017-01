© DWI

Der Pillnitzer Weinbautag 2017 findet am 7. Februar 2017 im Bürgersaal (Rathaus) in der Aula der Fachschule Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Dresden statt. Das Programm zum Pillnitzer Weinbautag 2017 können Sie hier runterladen: