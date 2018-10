Weinforum Rheinhessen

Sonderpräsentationen

Die Besucher erwarten ferner interessante Themenverkostungen wie „Weine aus dem kleinen Holzfass“, experimentelle Orange-Weine, filigrane Winzersekte oder die Weine der Selection Rheinhessen. Dabei sind auch erfolgreiche Weine der Kellereien, prämierte Weine in der Literflasche sowie ein Tisch mit RS Rheinhessen Silvanern. Daneben gibt es den Workshop „Rotwein-Highlights aus Rheinhessen“, in dem Simone Renth-Queins, ehemalige Deutsche Weinkönigin, die Weine vorstellen wird, die bei der Prämierung für besondere Aufmerksamkeit gesorgt haben. Neu im Programm sind Wein- Spaziergänge unter Führung der Rheinhessischen Weinmajestäten – ein Seminar to go zu besonders interessanten Weinen des Weinforums.

Rheinhessens beste Weine und Sekte aus der Landesweinprämierung sind vom 26. bis 28. Oktober in der Mainzer Rheingoldhalle zu verkosten. Für diese Präsentation hat die Jury eine attraktive Auswahl aller mit Gold prämierten Weine getroffen. Dabei wurde in diesem Jahr ein besonderes Augenmerk auf die Rotweine der Region gelegt. Die Veranstalter Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz und Rheinhessenwein e.V. erwarten zu diesem besonderen Weinevent wieder mehr als 3 000 Weinfreunde in der Landeshauptstadt. Die Besucher dürfen sich bei der 32. Auflage dieses Verkostungs-Klassikers auf 200 Weine und Sekte freuen - darunter auch die aktuellen Siegerweine aus der Landesweinprämierung. Rheinhessen zeigt sich in dieser Präsentation als dynamisches, innovatives Weinbaugebiet, das sich mit den klassischen Rebsorten, mit terroirgeprägten Weinen und besonderen Lagen profiliert. Im Fokus stehen die Weißweine des Jahrgangs 2017 – ergänzt um gereifte Rotweine aus den Jahrgängen davor.