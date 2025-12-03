Von Akustik bis Zubehör

Die flexible Umnutzung von Räumen und die Weinpräsentation als Erlebnis sind zwei der aktuellen Trendthemen bei Vinotheken von Weingütern. Mit Möbeln, einem Lichtkonzept und der passenden Ausstattung entstehen einzigartige Räume für Weinverkostung, -verkauf und -präsentation. Mit ihrer Fachkompetenz unterstützen und realisieren Inneneinrichtungsexperten, Architekten und Schreinereien vielfältige Projekte in Weingütern, wie Isabell Blaß, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN, vorstellt.