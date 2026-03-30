Wie Banken die Lage der Weinbaubetriebe beurteilen

Der Weinbau befindet sich insgesamt in einer angespannten wirtschaftlichen Situation. Der Weinabsatz sinkt, die P2reise sind, vor allem bei reiner Fassweinvermarktung, nicht kostendeckend, sodass viele Betriebe Probleme haben, ihre laufenden Kosten zu zahlen. DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN hat bei der VR Bank Südpfalz eG nachgefragt, wie sie die Kreditwürdigkeit der Winzer beurteilen. Jochen Gries, Firmenkundenbetreuer und Fachkoordinator Weinbau und Agrar der VR Bank Südpfalz eG, berät Winzer und erklärt die momentane Lage aus Sicht der Banken.