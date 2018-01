Wie bestimmen die jährlichen meteorologischen Bedingungen den Traubenertrag? Dieser Frage gingen PD Dr. Daniel Molitor, Luxembourg Institute of Science and Technology, und Prof. Dr. Markus Keller, Washington State University nach. Sie befassten sich mit einem 22-jährigen Datensatz der jährlichen Erträge der Rebsorten Müller-Thurgau und Riesling in der Weinbauregion Luxemburg. Mehr dazu in dwm Nr. 1 vom 13. Januar 2018 ab Seite 32.