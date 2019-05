Neue Broschüre: Gekrönte Feste

Foto: Pfalzwein e.V.

19 Pfälzer Weinfeste, die einen Besuch besonders lohnen, empfiehlt die Pfalzwein-Werbung in einer neuen Broschüre. „Schönstes Weinfest der Pfalz. 19 Empfehlungen“ lautet der Titel des 24 Seiten umfassenden Heftes, das in einer Auflage von 15 000 Exemplaren erschienen ist. Kurz beschrieben und mit einem stimmungsvollen Bild portraitiert werden die 19 Feste, die von der Pfalzwein-Jury in den vergangenen Jahren zum „Schönsten Weinfest des Jahres“ – gemeint ist jeweils das Jahr zuvor – gekürt wurden. Neu hinzugekommen ist das „Fest des Federweißen“ in Pleisweiler-Oberhofen. Die Broschüre kann bei der Pfalzwein-Werbung (Martin-Luther-Str. 69, 67433 Neustadt/Weinstr) gegen Zusenden eines mit 0,85 € frankierten Rückumschlags angefordert oder als PDF unter http://bit.ly/pfalzbroschueren heruntergeladen werden.