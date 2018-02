Alles digital

Der digitale Wandel ist in aller Munde. Aber was bedeutet das eigentlich wirklich? Sicherlich ist die Kommunikation über E-Mail, das Versenden von Dateien im Internet, die Umwandlung von Dokumenten in PDFs und die Verwaltung am PC eine Vereinfachung des Arbeitsablaufes. Aber die Begrifflichkeit des digitalen Wandels geht weit über diese Arten der Anwendungen hinaus. Kim Kirchhoff von der DLG gibt einen Einblick in die digitalen Möglichkeiten der Kommunikation eines Weingutes. Mehr dazu im dwm Nr. 4 vom 24. Februar 2018 ab Seite 34.