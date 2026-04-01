Wir müssen draußen bleiben

Wildverbiss führt im Weinbau zu Schäden und Problemen. So sind unter anderem Wachstumsstörungen durch abgebissene Triebe möglich, außerdem können Schäden an der Laubwand zu Qualitätsverlusten führen während besonders bei Junganlagen eine erhebliche Ertragsminderung möglich ist. Gegen die Angriffe der ungebetenen Gäste ist zwar kein Kraut gewachsen, aber es bestehen verschiedene Möglichkeiten zu ihrer Abwehr. Martina Servaty, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN, stellt sie vor.