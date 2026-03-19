Gut gerüstet an den Start

Die Rebschutzsaison 2025 war im Vergleich zum Jahr 2024 entspannt. Peronospora trat kaum in Erscheinung, der Oidiumdruck war mäßig bis stark, konnte aber bei gut abgestimmter Strategie unter Kontrolle gehalten werden. Um auch für das Jahr 2026 gut vorbereitet zu sein, geben Beate Fader und Frederik Heller, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück in Oppenheim, einen Überblick über aktuelle Zulassungen und angepasste Strategien. Hier die Übersichtstabellen zum Download:

Tab_Pflanzenschutzmittel_und_Zusatzstoffe_für den_Ökologischen_Weinbau_2026

Mehr dazu im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN Ausgabe 6 vom 21.3.2026, Seite 24.