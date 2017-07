© Hochschule Geisenheim University

Das Studium soll auch über den Aufbau fachübergreifender Schlüsselkompetenzen so effektiv wie möglich auf das spätere Berufsleben vorbereiten. Für die Qualitätsentwicklungsmaßnahmen in Studium und Lehre führt die Hochschule Geisenheim aktuell eine Befragung bei Unternehmen der Weinwirtschaft durch, um die geforderten Kompetenzen mehr in die curriculare Entwicklung einfließen zu lassen. Die Befragung richtet sich an Unternehmen aus der Weinwirtschaft und fragt: Welche Kompetenzen fordern Unternehmen von Absolventen eines weinbaulichen Studienganges? Ziel ist, deutlich zu machen, welche Anforderungen an Bewerber gestellt werden. Das Ausfüllen des Fragebogens dauert etwa fünf bis zehn Minuten und erfolgt selbstverständlich anonym. Die Befragungsdaten werden nur zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Hier der Link zur Umfrage: https://www.soscisurvey.de/kompetenzengeisenheim/