Weinprobe, Weinbergswanderung und Co.: Attraktive Angebote für Gäste sind gefragt, aber oft für Weingüter schwierig zu kalkulieren. Hildegard Runkel, Beraterin für Einkommensalternativen an der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz in Bad Kreuznach, stellt ein Schema für die Angebotskalkulation vor. Mehr dazu in dwm Nr. 20 vom 6. Oktober 2018, ab Seite 26.