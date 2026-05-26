Neue landesweite Wirtschafterklasse

Das Land Baden-Württemberg schafft für die Weiterbildung zum Staatlich geprüften Wirtschafter für Weinbau und Oenologie mit einer landesweiten Weinbauklasse ein gemeinsames Angebot, das durch die Zusammenarbeit der drei renommierten Weinbau-Bildungseinrichtungen in Weinsberg, Freiburg und Emmendingen neuen Schub erhält. Die berufsbegleitende Qualifizierung vermittelt praxisnahes Fachwissen für Weinbau und Oenologie.