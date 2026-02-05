Die Liquidität ermitteln

Die Liquidität, gemessen als Cashflow III, ist eine wichtige Kennziffer bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage eines Betriebes. Sie ist nicht identisch mit dem Gewinn. Eine regelmäßige Ermittlung und Einschätzung der Liquidität gibt wertvolle Hinweise für Entscheidungen. Ralf Eickhorn, vom Beratungsteam der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, erklärt die Ermittlung und Einordnung des Cashflows und anderer betriebswirtschaftlicher Kennziffern.