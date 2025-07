Mehr als nur Saft

Wein besitzt durch die Freisetzung während der Gärung ­ungleich mehr Potential für Aroma als Traubensaft, der in ­seinen aromatischen Möglichkeiten begrenzt bleibt. Darin ­mögen die Gründe liegen, warum die Prophezeiung eines Wachstumsmarkts für Deutschen Traubensaft als Spezialität sich nie erfüllte und heute über die sogenannten Proxy-Getränke ­versucht wird, eine an Wein angelehnte Aromenvielfalt auch in alkoholfreien Getränken für Verbraucher erlebbar zu machen. ­Bernhard Schandelmaier, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz, gibt einen Überblick zur Thematik.