Neue Vertriebsleitung

Foto: SAME Deutz-Fahr

Seit 1. Januar ist Klaus Schöber (Foto: SDF) der Nachfolger von Hansjörg Schlumberger als Vertriebsleiter Nord von Same Deutz-Fahr. Schöber gehört dem Unternehmen seit 22 Jahren an, zuletzt als Leiter Pricing und zentrale Planung. Schlumberger wird weiterhin für SDF mit den Marken DeutzFahr, Same und Lamborghini als Regionalleiter für die Region Westfalen tätig bleiben. „Klaus Schöber kennt unsere Händler, das Vertriebsgeschäft und die interne Vertriebs- und Planungsabwicklung“, so Rainer Morgenstern, Sprecher der Geschäftsleitung SDF Deutschland. Same Deutz Fahr www.deutz-fahr.com