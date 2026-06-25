Auf zur Vitis Live

Das DLR Mosel veranstaltet mit dem Deutschen Weinbauverband am 1. und 2. Juli die Vitis live 2026 in Piesport. Die Vorführungsveranstaltung moderner Weinbautechnik zeigt, wie Betriebe zukunftsfähig, effizient und krisenresilient werden können. Vor Ort wird gearbeitet: Maschinen laufen in echten Arbeitsdurchgängen durch die Zeilen. Handgriffe und Abläufe werden gezeigt. Man sieht, was das für Zeitaufwand, Ertrag und Qualität bedeutet.