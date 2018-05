3. Internationaler Scheurebe-Preis verliehen

© Torsten Silz Beim 3. Scheurebe-Preis der beiden Fachzeitschriften das deutsche weinmagazin und WEIN+MARKT waren 364 Weine am Start. 239 Erzeuger haben mitgemacht, dabei kamen 20 Weine aus Österreich und zwei aus der Schweiz. Die meisten Anstellungen (148) kamen aus Rheinhessen, der Heimat der Scheurebe. Ebenfalls stark vertreten war die Pfalz mit 77 und Franken mit 65 Gewächsen. Baden schickte 28 Weine ins Rennen und die Nahe 18. Rheingau und Sachsen waren mit jeweils drei Weinen vertreten, der Mittelrhein mit einem.

Preisverleihung beim Frühlingsfest der Weinbruderschaft Rheinhessen

Die Bandbreite der Scheurebe ist beeindruckend, sie macht – von trocken bis edelsüß – eine gute Figur. Die Leistungsdichte innerhalb des Wettbewerbs war enorm. Entsprechend eng ging es auf den vorderen Plätzen zu. Die jeweils drei Erstplatzierten der sechs Kategorien erhielten ihre Auszeichnungen und die Gewinnerpokale von Schott-Zwiesel am 5. Mai beim Frühlingsfest der Weinbruderschaft Rheinhessen in Alzey. Die Weinbruderschaft Rheinhessen setzt sich für die Weinkultur und regionale Besonderheiten ein, dazu zählt auch die in Rheinhessen gezüchtete Scheurebe. Alzey hat, um Georg Scheu das Stadtfest „Scheutime“ am 5. und 6. Mai ins Leben gerufen. Für Liebhaber dieser Rebsorte gab es bei diesem Fest Scheurebe satt.





Sieger 2018 Kategorie 1: Perl- und Schaumwein 1. Platz Weingut Wilhelm Laubenstein, Gensingen/Rheinhessen 2. Platz: Weinhof Scheu, Schweigen/Pfalz 3. Platz: Weingut Scheffer, Zotzenheim/Rheinhessen Kategorie 2: Trocken 1. Platz: Weingut Weegmüller-Scherr, Neustadt-Haardt/Pfalz 2. Platz: Weingut Muth, Iphofen/Franken 3. Platz: Weingut Eckehart Gröhl, Weinolsheim/Rheinhessen Kategorie 3: Halbtrocken 1. Platz: Weingut Arno Göhring, Flörsheim-Dalsheim/Rheinhessen 2. Platz: Weingut Neef-Emmich, Bermersheim/Rheinhessen 3. Platz: Weingut Schmidt, Ippesheim/Franken Kategorie 4: Lieblich 1. Platz: Weingut Pfleger-Karr, Weisenheim am Berg/Pfalz 2. Platz: Weingut Gemünden, Bad Kreuznach/Nahe 3. Platz: Weingut Hofmann, Ipsheim/Franken Kategorie 5: Süß 1. Platz: Weingut Felix Waldkirch, Rhodt und Rietburg/Pfalz 2. Platz: Weinhaus Zöller, Kirrweiler/Pfalz 3. Platz: Winzergenossenschaft Königschaffhausen-Kiechlinsbergen eG, Endingen/Baden Kategorie 6: Edelsüß 1. Platz: Durbacher Winzergenossenschaft eG, Durbach/Baden 2. Platz: Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim/Pfalz 3. Weingut Hans Nittnaus, Gols/Österreich/Burgenland

Spannende Verkostung – was ist typisch Scheu?

Die Verkostung fand am 20. April 2018 in Gau-Bickelheim/Rheinhessen statt. Zehn Gruppen mit jeweils vier oder fünf Jurymitgliedern aus Forschung, Erzeugung, Handel und Gastronomie verkosteten die Scheurebeweine. Die Jury probierte die Weine verdeckt nach dem 20-Punkte-Schema. Durchweg war die Qualität der Weine gut, aber was ist typisch Scheu? Das typische Cassisaroma, das in den 80er Jahren noch vorherrschte und charakteristisch für diese Sorte war, wird weniger. Warum das so ist, wird erforscht und diskutiert. Bei den trocken ausgebauten Scheuweinen treten zunehmend grüne Töne in den Vordergrund. Die Scheurebe sorgt also für Gesprächsstoff, ist nie langweilig und immer für eine Überraschung gut. Sogar der Discount hat die Scheurebe für sich entdeckt und ordert inzwischen mitunter siebenstellige Flaschenzahlen, die die ohnehin nicht großen Bestände an Fasswein des Jahrgangs 2017 recht schnell dezimiert haben. Der Wettbewerb förderte erneut herrliche Weine von teilweise noch recht unbekannten Winzern zutage. Den Fachhandel wird es freuen, wenn auch aus Deutschland wieder Neues auf den Markt kommt, das zudem dem aktuellen Verbrauchergeschmack sehr entgegenkommt. Und noch bewegen sich die Preise auf einem Niveau, das der Qualität der Weine noch lange nicht gerecht wird. Die Verkoster des Scheurebe-Preises 2018 waren begeistert. Nachfolgend sind die Gewinner der Hauptpreise gelistet und alle Weine, die mehr als 15 Punkte erreicht haben.

Kategorie Trocken (0-9 g/l Restsüße)

2016 Stefanie Weegmüller, Neustadt-Haardt QW Pfalz trocken 16,73 2016 Iphöfer Julius-Echter-Berg Weingut Familie Muth, Iphofen Kabinett Franken trocken 16,71 2017 Weingut Eckehart Gröhl, Weinolsheim QW Rheinhessen trocken 16,65

Weitere Empfehlungen der Jury

2017 Iphöfer Kronsberg Weingut I. Bunzelt, Nordheim Kabinett Franken trocken 16,5 2017 Fumé Weingut Gerhard Klein, Hainfeld QW Pfalz trocken 16,5 2017 Sämling 88 Weinbau Hopfer, Tieschen QW Österreich/Steiermark trocken 16,5 2016 Weinhaus Kilian, Güntersleben Kabinett Franken halbtrocken 16,3 2017 Weingut Jul. Ferd. Kimich, Deidesheim Spätlese Pfalz trocken 16,3 2016 Weingut Eckehart Gröhl, Weinolsheim QW Rheinhessen trocken 16,2 2017 Hesslocher vom Kalkstein Weingut Wernersbach, Dittelsheim-Hessloch QW Rheinhessen trocken 16,2 2017 Sommeracher Landsknecht Weingut Stephan Strobel, Sommerach Kabinett Franken trocken 16,2 2017 Weingut Scheffer, Zotzenheim QW Rheinhessen trocken 16,2 2017 Edesheimer Löss Weingut Rudi Möwes, Weyher QW Pfalz trocken 16,1 2017 Ockenheimer Scheurebe Weingut Bungert-Mauer, Ockenheim QW Rheinhessen trocken 16,0 2017 Weingut Fleischmann-Krieger, Rhodt QW Pfalz trocken 16,0 2017 Astheimer Kartheuser Weingut Zehnthof, Sommerach Spätlese Franken trocken 16,0 2016 Scheurebe Weingut Rothmeier, Landau QW Pfalz trocken 15,9 2016 au-THEN-tisch Sommeracher Katzenkopf Weingut Daniel Then, Sommerach Spätlese Franken trocken 15,9 2017 Hofmann Weingut Hofmann, Appenheim QW Rheinhessen trocken 15,9 2017 Bullenheimer Paradies Weinbau Dürr, Bullenheim QW Franken trocken 15,9 2017 Sommeracher Katzenkopf Weingut Daniel Then, Sommerach Spätlese Franken trocken 15,9 2016 Iphöfer Julius-Echter-Berg Weinbau Wilhelm Lutz, Iphofen Kabinett Franken trocken 15,8 2017 Sämling 88 Klassik Weinhof Rossmann, Sankt Perter am Ottersbach QW Österreich/Steiermark trocken 15,7 2017 Weingut Ferdinand Pieroth, Rümmelsheim QW Nahe trocken 15,6 2017 Alte Reben Weingut Wolfgang & René Peth, Flörsheim-Dalsheim QW Rheinhessen trocken 15,6 2017 Tradition Weingut Bergdolt-Reif & Nett, Duttweiler QW Pfalz trocken 15,6 2017 Distelfink Weingut Mirjam Schneider, Mainz QW Rheinhessen trocken 15,6 2017 Assigal Sämling Weingut Assigal, Leibnitz QW Österreich/Südsteiermark trocken 15,5 2017 Weingut Neef-Emmich, Bermersheim QW Rheinhessen trocken 15,5 2017 Sommerhäuser Steinbach Weingut Schloss Sommerhausen, Sommerhausen QW Franken trocken 15,4 2017 Weingut Prinz von Hessen, Geisenheim-Johannisberg QW Rheingau trocken 15,3 2017 Alte Reben Bullenheimer Paradies Weingut Hillabrand, Hüttenheim QW Franken trocken 15,3 2016 Meier Pur Weingut Markus Meier, Markt Nordheim Spätlese Franken trocken 15,3 2017 Siefersheimer Weingut Fogt, Badenheim QW Rheinhessen trocken 15,2 2017 Eichberg Sämling 88 Weingut Kollerhof am Eichberg Familie Lieleg, Leutschach QW Österreich/Südsteiermark trocken 15,2 2017 Scheurebe 225 Iphöfer Julius-Echter-Berg Weingut Thomas Mend, Iphofen QW Franken 15,2 2017 Weingut Thomas Dollt, Flemlingen QW Pfalz trocken 15,1 2017 Weingut Johann C. Runkel, Jugenheim QW Rheinhessen trocken 15,1 2017 Motivation Weingut Kreutzenberger, Kindenheim QW Pfalz trocken 15,1 2017 Weingut Bernhard Rippstein, Sand am Main Kabinett Franken trocken 15,1 2017 Weingut Marx, Windesheim QW Nahe trocken 15,1 2017 Weingut Thorsten Krieger, Rhodt u. Rietburg QW Pfalz trocken 15,1 2017 Kollektion Oliver Roter Kiessand Weingut Janson, Vendersheim QW Rheinhessen trocken 15,0 2017 No2 Weingut Jürgen Kissinger, Uelversheim QW Rheinhessen trocken 15,0

Kategorie Halbtrocken (9 bis 18 g/l Restsüße)

2017 Weingut Arno Göhring, Flörsheim-Dalsheim (Literflasche) QW Rheinhessen feinherb 16,3 2017 Weingut Neef-Emmich, Bermersheim QW Rheinhessen feinherb 16,1 2017 #Traumhaft feinfruchtig Weingut Schmidt, Ippesheim-Bullenheim QW Franken feinfruchtig 15,9

Weitere Empfehlungen der Jury

2017 Weingut Mirjam Schneider, Mainz QW Rheinhessen feinherb 15,8 2016 ADLATUS Königheimer Kirchberg Weingut Geier, Königheim Kabinett Baden feinfruchtig 15,8 2017 Ockenheimer Scheurebe Weingut Bungert-Mauer, Ockenheim QW Rheinhessen halbtrocken 15,8 2017 Weingut Schweickardt, Appenheim QW Rheinhessen feinherb 15,7 2017 Scheurebe Weingut Geiger, Oberhausen QW Pfalz 15,7 2017 Weingut Wolfgang & René Peth, Flörsheim-Dalsheim QW Rheinhessen halbtrocken 15,7 2017 Weingut Rudi Möwes, Weyher QW Pfalz halbtrocken 15,7 2017 Eibelstadter Weingut Leininger, Eibelstadt QW Franken feinherb 15,7 2017 Ingelheimer Wein- und Sektgut Menk, Ingelheim QW Rheinhessen feinherb 15,7 2017 Gutswein Weingut Kitzer, Badenheim Kabinett Rheinhessen feinherb 15,4 2017 Barbey Weingut Barbey, Landau Spätlese Pfalz 15,4 2017 Dienheim Weingut Brüder Dr. Becker, Ludwigshöhe Spätlese Rheinhessen feinherb 15,4 2016 Weingut Römmert, Volkach Kabinett Franken feinfruchtig 15,2 2016 Edition 7/4 Volkacher Ratsherr Weinbau Bernhard und Birgit Meusert, Fahr Spätlese Franken feinfruchtig 15,2 2017 Tante Tilli Weingut Gunter und Ute Weinmann, Wörrstadt QW Rheinhessen feinherb 15,2 2016 Weinolsheimer Kehr Weingut Kolb, Weinolsheim QW Rheinhessen halbtrocken 15,2 2017 Iphöfer Julius-Echter-Berg Weingut I. Bunzelt, Nordheim Kabinett Franken 15,2 2016 Weingut Russbach, Eppelsheim Spätlese Rheinhessen feinherb 15,2 2017 Weingut Bernhard Rippstein, Sand am Main Kabinett Franken 15,2 2016 Pfeddersheimer St. Georgenberg Weingut Ließ-Wenzel, Worms-Pfeddersheim QW Rheinhessen feinherb 15,0 2017 Scheus Traum Weingut Köster-Wolf, Albig QW Rheinhessen feinherb 15,0

Kategorie Lieblich (18 bis 45 g/l Restsüße)

2017 Weisenheimer Mandelgarten Weingut Pfleger-Karr, Weisenheim am Berg (Literflasche) Kabinett Pfalz 16,3 2017 Weingut Daniel Gemünden, Bad Kreuznach QW Nahe lieblich 16,25 2017 S Weingut Bernd Hofmann, Ipsheim QW Franken feinherb 16,1

Weitere Empfehlungen der Jury

2017 Weingut Russbach, Eppelsheim QW Rheinhessen feinherb 15,8 2017 Winzerhof Harald Geißendörfer, Buchbrunn Spätlese Franken 15,8 2017 Gau-Algesheimer Goldberg Weingut Fleischmann, Gau-Algesheim Kabinett Rheinhessen 15,7 2017 Alzeyer Römerberg Weingut Meiser, Gau-Köngernheim Kabinett Rheinhessen 15,7 2017 Weingut Familie Erbeldinger, Bechtheim QW Rheinhessen feinherb 15,6 2017 Weingut Gerhard Hochdörffer, Landau-Nussdorf QW Pfalz 15,5 2017 Weingut Jürgen Kissinger, Uelversheim QW Rheinhessen 15,5 2017 Weingut Feldmann, Armsheim QW Rheinhessen lieblich 15,4 2016 Gau-Odernheimer Petersberg Weingut Debus, Gau-Odernheim QW Rheinhessen 15,4 2017 Weingut Rollanderhof, Saulheim QW Rheinhessen lieblich 15,3 2017 Weingut Stoll, Alzey Kabinett Rheinhessen 15,0 2017 Albiger Schloss Hammerstein Weingut Jung & Knobloch, Albig QW Rheinhessen feinherb 15,0

Kategorie Süß (über 45 g/l Restsüße bis Prädikat Auslese)

2017 Weingut Felix Waldkirch, Rhodt u. Rietburg Auslese Pfalz 17,0 2017 Venninger Doktor Weingut Weinhaus Zöller, Kirrweiler Spätlese Pfalz 16,6 2016 Königschaffhauser Vulkanfelsen WG Königschaffhausen-Kiechlinsbergen eG, Endingen Auslese Baden 16,5

Weitere Empfehlungen der Jury

2012 Walsheimer Silberberg Weingut Karl Pfaffmann Erben, Walsheim Auslese Pfalz 16,4 2017 Dürkheimer Hochbenn Weingut Raßkopf-Hofmann, Bad Dürkheim Spätlese Pfalz 16,2 2017 Weingut Sankt Quirinus-Hof, Gau-Algesheim Spätlese Rheinhessen 16,0 2017 Staatsweingut Bad Kreuznach, Bad Kreuznach QW Nahe 16,0 2016 Weingut Felix Waldkirch, Rhodt u. Rietburg Spätlese Pfalz 15,4 2003 Flomborner Feuerberg Weingut Michel-Pfannebecker, Flomborn Auslese Rheinhessen 15,3 2017 frisch & fruchtig Weingut Münchhof, Ockenheim QW Rheinhessen 15,2 2016 Weingut Brandt, Dittelsheim-Hessloch Spätlese Rheinhessen 15,0 2017 Märchenzauber Haardter Herrenletten Weingut Weegmüller-Scherr, Neustadt-Haardt QW Pfalz 15,0

Kategorie Edelsüß (BA, TBA, Eiswein)

2016 Durbacher Steinberg Durbacher Winzergenossenschaft eG, Durbach Beerenauslese Baden 18,2 2015 Ungsteiner Honigsäckel Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim Trockenbeerenauslese Pfalz 18,0 2013 Nittnaus Weingut Hans & Christine Nittnaus, Gols Trockenbeerenauslese Österreich/Burgenland 17,2

Weitere Empfehlungen der Jury