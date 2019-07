Foto: Andrea Kerth Die 70. Badische Weinkönigin heißt Sina Erdrich: Anfang Juni wurde die 21-jährige Studentin aus Durbach im Freiburger Konzerthaus gekrönt. Sina Erdrich studiert in Freiburg Bildungswissenschaft und -management, ist vom Kulturgut Wein überzeugt und hat das Ziel, mit ihrer Leidenschaft „vor allem junge Menschen für badischen Wein und unsere badische Lebensart zu begeistern.“ Die 23-jährige Sonderpädagogikstudentin Hanna Mußler aus Berghaupten bewies in der Fachbefragung ihre Kompetenz und wird als Weinprinzessin für die badischen Weine unterwegs sein. Auch Simona Aurelia Maier war um keine fachliche Antwort verlegen und komplettiert als Prinzessin den Weinadel. Die Winzermeisterin führt zusätzlich zum Job als Kellermeisterin im Heidelberger Weingut Clauer auch die familieneigene Weinmanufaktur Heiligenstein in Mühlhausen. Zum badischen Rebsortenspiegel im Jahr 2050 erklärte die 28-Jährige: „Wir sind als Burgunderland gut aufgestellt, aber wir müssen sicher bei Lagenwahl und Anbautechnik auf den Klimawandel reagieren.“ Weinwissen, aber auch Charme gefragt. Im ersten, internen Wahlgang konnten die Kandidatinnen bei 36 Jurymitgliedern aus Weinbranche, Tourismus, Politik und Presse punkten. Hier war Wissen über Kennzahlen des Weinbaus, Klimawandel und Rebsortenwahl, klassische Flaschengärung, Weinstilistik und Einschätzungen zu Trends wie Amphorenwein gefragt. Aber noch entscheidender war gekonntes Auftreten, Charme und eine kompetente Weinbeschreibung. Gerade bei der Blindverkostung eines Gutedels vom Winzerkeller Auggener Schäf konnten die Bewerberinnen ihren eigenen Stil zeigen. „Feinfruchtig und elegant mit leichten Noten von Zitrus und Pfirsich bei feinem Säurespiel“, lautete die Einschätzung von Sina Erdrich.

Einmal um den Globus

Auch bei der Krönungsfeier zeigte sich Sina Erdrich kompetent und schlagfertig. Für den neuen badischen Weinadel stehen nun jede Menge Termine auf dem Plan. „Nutzt die Chance, unser Burgunderland weiter zu entdecken – von Tauberfranken im Norden bis zum Bodensee im Süden, ob zu Fuß, in der Kutsche, im Auto oder aus dem Helikopter“, riet Miriam Kaltenbach, Weinkönigin 2018/19, dem neuen Hoheitentrio. Denn mit ihren Prinzessinnen Hannah Hermann und Stephanie Megerle war Miriam für die badischen Weine kilometermäßig fast einmal rund um den Globus unterwegs. Sinas Weinköniginnen-Mobil ist ein königsblauer T-Roc vom Autohaus Gehlert, das sich traditionell für den Weinadel engagiert. „Und in 25 Jahren haben die badischen, aber auch deutschen Hoheiten rund 2,5 Mio. Kilometer in Gehlert-Autos zurückgelegt“, erklärte Franz-Xaver Grünwald als Chef des Autohauses. ak