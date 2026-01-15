Anpassungswege für Unternehmer

Die deutsche Weinbranche befindet sich an einem Wendepunkt, wie wir ihn in dieser Form seit Jahrzehnten nicht erlebt haben. Die Kombination aus Kostensteigerungen, rückläufigem Konsum und tiefgreifenden demografischen Veränderungen führt zu ­einer strukturellen Überproduktion, die heute bereits spürbar ist – und sich in den kommenden Jahren weiter verschärfen wird. Dennoch gibt es erfolgreiche Betriebe in der Weinbranche. Was diese von anderen unterscheidet, zeigt Prof. Dr. Simone Loose, Hochschule Geisenheim University, auf.