Anschaffung einer eigenen Abfüllanlage

Foto: Marbe Sans

Die kaltsterile Abfüllung ist der letzte Verfahrensschritt bei der Weinherstellung. In selbstvermarktenden Weinbaubetrieben stellt sich die Frage, ob sich die Investitionen in eigene Abfüllanlagen lohnen oder ob ein stationärer oder mobiler Lohnabfüllbetrieb diese Dienstleistung übernehmen soll. Um die damit verbundenen Fragen beantworten zu können, sind betriebsinterne Kalkulationen notwendig, mit denen sich Dr. Dietrich Marbé-Sans, DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück auseinandergesetzt hat. Mehr dazu in der dwm Ausgabe 4 vom 25. Februar 2017.