Arseneintrag in Wein durch Kieselgur

Foto: Bianca May

Mit den Methoden einen Arseneintrag in Wein nachzuweisen befasste sich Dr. Bianca May, unterstützt von Felix Schwarz und Prof. Dr. Helmut Dietrich, Institut Weinanalytik und Getränkeforschung, Hochschule Geisenheim University. Mehr dazu in Ausgabe 26 vom 24. Dezember 2016.