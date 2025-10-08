Autonomes Sprühgerät als neue Innovation bei Kubota

Foto: Kubota
Das gemeinsam von Kubota und Fede entwickelte Roboterkonzept KFAST (Kubota Fede Autonomous Spraying Technology) wendet autonom Pflan­zenschutzapplika­tionen an und bietet die Möglichkeit der dezentralen Steuerung. Seine Fahrzeugstruktur und der neu entwickelte 4x4 Antrieb sorgen für präzises Wenden und genaue Positionierung auch zwischen den engsten Reihen in Sonderkulturen.
Sobald ein Arbeitsauftrag eingeht, bewegt sich das autonome Sprühkonzept in die zugewiesene Reihe und startet die Applikation. KFAST, ausgestattet mit einem KI-System, nutzt innovative Technologie zur Bilderfassung und KI-gestützten Verarbeitung, um hochpräzise Behandlungen durchzuführen.
Das KFAST-Konzept überzeugt laut Hersteller durch eine bemerkenswerte Reduzierung des Pestizideinsatzes und der Bodendegradation, zwei zen­trale Ziele des EU-Green Deals. Das System verzeichnet Einsparungen von bis zu 40 % beim Pestizideinsatz, wie die Feldversuche im Rahmen des Life-AIs-Projekts gezeigt haben. www.kubota.com
