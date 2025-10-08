Autonomes Sprühgerät als neue Innovation bei Kubota

Das gemeinsam von Kubota und Fede entwickelte Roboterkonzept KFAST (Kubota Fede Autonomous Spraying Technology) wendet autonom Pflan­zenschutzapplika­tionen an und bietet die Möglichkeit der dezentralen Steuerung. Seine Fahrzeugstruktur und der neu entwickelte 4x4 Antrieb sorgen für präzises Wenden und genaue Positionierung auch zwischen den engsten Reihen in Sonderkulturen.

Sobald ein Arbeitsauftrag eingeht, bewegt sich das autonome Sprühkonzept in die zugewiesene Reihe und startet die Applikation. KFAST, ausgestattet mit einem KI-System, nutzt innovative Technologie zur Bilderfassung und KI-gestützten Verarbeitung, um hochpräzise Behandlungen durchzuführen.