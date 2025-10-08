Autonomes Sprühgerät als neue Innovation bei Kubota

Sobald ein Arbeitsauftrag eingeht, bewegt sich das autonome Sprühkonzept in die zugewiesene Reihe und startet die Applikation. KFAST, ausgestattet mit einem KI-System, nutzt innovative Technologie zur Bilderfassung und KI-gestützten Verarbeitung, um hochpräzise Behandlungen durchzuführen.
Das KFAST-Konzept überzeugt laut Hersteller durch eine bemerkenswerte Reduzierung des Pestizideinsatzes und der Bodendegradation, zwei zentrale Ziele des EU-Green Deals. Das System verzeichnet Einsparungen von bis zu 40 % beim Pestizideinsatz, wie die Feldversuche im Rahmen des Life-AIs-Projekts gezeigt haben. www.kubota.com