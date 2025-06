Die Bayer AG will in ihrer Pflanzenschutzsparte massiv Stellen abbauen. Die Herbizidproduktion soll am Standort in Frankfurt ab 2028 komplett eingestellt, die in Dormagen reduziert werden, gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung am 12. Mai bekannt. Die Konzernleitung verweist in einer Erklärung auf die harte asiatische Konkurrenz bei der Generikaherstellung. Der Betriebsrat kritisierte die Pläne scharf und kündigte Widerstand an. age