BayWa-Vorstand bei ERO zu Besuch

Schon seit mehr als 50 Jahren besteht die Geschäftsbeziehung zwischen der ERO GmbH und der BayWa AG, dem größten deutschen Agrarhändler. Anlässlich der jüngst auf dem Dach der ERO-Produktionshalle errichteten PV-Anlage – geliefert von BayWa-Tochter BayWa r.e. – besuchte Dr. ­Marlen ­Wienert, Mitglied des Vorstands der BayWa AG, das Simmerner Unternehmen.

Mit 3.180 PV-Modulen und einer Gesamtleistung von 1,4 MW Peak ist die Anlage der ERO GmbH die größte Dach-­PV-­Anlage in der Verbandsgemeinde Simmern-­Rheinböllen. Sie erzeugt mehr Strom als ERO und das im gleichen Gebäude angesiedelte Unternehmen Emo Lasertec verbrauchen. Überschüsse werden ins Netz eingespeist. Die Anlage ermöglicht eine CO2-Einsparung von bis zu 600 t pro Jahr. „Die neue Anlage trägt erheblich zu einer nachhaltigen Produktion unserer Maschinen bei und ist Musterbeispiel dafür, dass Nachhaltigkeit sich rechnet“, erklärt ERO-­Geschäftsführer Michael Erbach. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Anlage in sieben Jahren amortisiert haben wird und sieht sich damit einen großen Schritt weiter in Richtung CO2-neu­traler Produktion.