Belchim: Übernahme geplant

Belchim Crop Protection meldet, dass Mitsui & Co. Ltd. am 6. Dezember 2019 vereinbart hat, Belchim-Gesellschafter zu werden und zwar durch den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung durch ihre Tochtergesellschaft, Mitsui AgriScienceInternational S.A./N.V. (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Europäische Kommission).Belchim wird nach eigenen Angaben weiter als unabhängiges Vertriebsunternehmen agieren und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und Verbesserung der Dienstleistungen für Kunden und Lieferanten mit Mitgliedern der Mitsui-Gruppe prüfen. www.belchim.com