Belchim Crop Protection ergänzt sein Portfolio im Kartoffelsektor und in Sonderkulturen. Ab 2018 übernimmt Belchim den Vertrieb von Quickdown in Deutschland. Quickdown wird als Herbizid und zur Sikkation (Austrocknung) in Kartoffeln sowie zum Beseitigen von Stockaustrieben in Wein und Beeren sowie und zum Hopfenputzen eingesetzt. Mehr dazu in dwm Nr. 2 vom 27. Januar 2018 ab Seite 35.