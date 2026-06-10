Besser gut durchdacht als schnell gemacht

Der Laubschnitttermin und die Höhe der Laubwand beeinflussen den späteren Ertrag und die Traubenqualität. Wer das ignoriert und sich vorrangig an arbeitswirtschaftlichen Überlegungen orientiert, verschenkt bedeutsame Möglichkeiten der Einflussnahme. Dr. Edgar Müller erklärt die Zusammenhänge und Möglichkeiten. Auch wenn sich die Ausführungen dieses Beitrags auf die Spaliererziehung beziehen, sind sie auf andere Erziehungssysteme weitgehend übertragbar.