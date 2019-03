Foto: Tim Ochßner

Ein Umdenken durch die Herbiziddiskussion war auch in der Ausstellung der Agrartage Rheinhessen zu spüren. Neben der klassischen Bodenbearbeitung in der Gasse standen die Angebote wie schon in den letzten Jahren auch 2019 ganz im Zeichen der mechanischen Unterstockbodenpflege. Oliver Kurz, Weinbauberater am DLR Rheinpfalz, zeigt, was es Aktuelles zu entdecken gab. Mehr dazu im DAS DEUTSCHE WEINMAGZIN Ausgabe 5 vom 2. März 2019 ab Seite 28.