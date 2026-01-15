Breiter aufgestellt

51.000 Besucher kamen auf die SITEVI 2025 in Montpellier – ein Zeichen dafür, dass die Messe trotz der angespannten Lage in der Weinbranche weiterhin eine hohe Anziehungskraft besitzt. Zwar agieren viele Betriebe bei Investitionen derzeit vorsichtig, doch der befürchtete Einbruch blieb aus. Rückenwind erhielt die Veranstaltung durch die Eröffnungsrede von Landwirtschafts­ministerin Annie Genevard, die einen umfangreichen Unterstützungsplan für den Weinsektor ankündigte. Magali Blank, LVWO Weinsberg, fasst die wichtigsten oenologischen Schwerpunkt­themen der Messe zusammen.