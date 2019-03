Carolin holt die Krone nach Castell

Foto: Frankenwein Rudi Merkl Carolin Meyer ist die 64. Fränkische Weinkönigin. Während einer spannenden Gala in der Kulturhalle Grafenrheinfeld setzte sich die 23-jährige Winzerin und Gästeführerin aus Castell-Greuth gegen Elisabeth Goger aus Sand am Main und Eva-Maria Keller aus Eußenheim durch und überzeugte über 100 Juroren aus Wirtschaft, Weinwirtschaft, Politik und Medien.





Markenbotschafterin gesucht

Schlagfertig und charmant zeigten sich alle drei Kandidatinnen bei Fragen zu Biodiversität, Müller-Thurgau und Bedeutung der Dachmarke „Silvanerheimat seit 1659“ für die fränkische Weinwirtschaft. „Die Dachmarke zeigt, was uns ausmacht, insofern war die Fokussierung auf den Silvaner der richtige Schritt“, erklärte Carolin Meyer. „Das ermöglicht einen geschlossenen Auftritt mit neuem Selbstbewusstsein. Aber gleichzeitig sind wir auch mehr als Silvaner, das zeigt unsere fränkische Rebsortenvielfalt.“ Fürs Selfie zum Kulturreich wählte die 24-jährige IT-Projektmanagerin Elisabeth Goger die Weinbergslage Bamberger Michaelsberg nahe des Doms. Eva-Maria Keller fotografierte einen Muschelkalkbildstock inmitten von Reben und drei Generationen des Familienweinguts. „Denn die Reben prägen die fränkische Kulturlandschaft wie nichts anderes“, erklärte die 24-jährige Lehramtsstudentin.

Hommage an die Silvanerheimat

Bei der Präsentation „ihres“ Weins zeigten die Fachfrauen im Gespräch mit dem Moderatorenduo Nicole Then-Plannasch und Axel Robert Müller ihren eigenen Stil. Carolin Meyer hatte den 2011er Silvaner „mittwoch 6. Apriles anno 1659“ vom Fürstlich Castell’schen Domänenamt für die Gäste mitgebracht. „Denn dieser Wein ist eine Hommage an die erste Silvanerpflanzung im Weinland Franken“, beschrieb die Weinbautechnikerin, die beim Weingut des Fürsten zu Castell-Castell arbeitet. „Dieser Silvaner vom Keuper zeigt sich perfekt gereift, mit viel Tiefgang, Charakter und Schmelz – ein passendes Symbol für Franken eben.“ Souverän bestanden die Kandidatinnen auch die zweite Fragerunde. Und kurz darauf erklärte Weinbaupräsident Artur Steinmann, dass Carolin Meyer die fränkische Krone zum ersten Mal nach Castell holt.

Auf in die weite Welt

Was jetzt auf die neue Hoheit zukommt, zeigte die Bildershow, mit der sich Klara Zehnder nach 400 Terminen zwischen Würzburg, München, Berlin, Brüssel und Shanghai von ihrem royalen Jahr verabschiedete: „Zu den schönsten Terminen zählte die Einweihung der Frank Weinbar in München oder auch Momente wie das Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel.“ Klara Zehnder freut sich jetzt darauf, in den nächsten Monaten als Deutsche Weinprinzessin zusammen mit Weinkönigin Carolin Klöckner und Inga Storck als Deutsches Weintrio auf Tour zu sein. ak