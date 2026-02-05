Cheminova: Coragen ist bis 2028 zugelassen

Wie Cheminova mitteilt, wurde für das Insektizid Coragen die Verlängerung der Zulassung bis 31.05.2028 erteilt. Coragen kann im Weinbau gegen den Einbindigen sowie den Bekreuzten Traubenwickler zur Heu- und Sauerwurmbekämpfung eingesetzt werden. Laut Cheminova bietet Coragen folgende Vorteile: Zuverlässigen Schutz durch ovi-larvizide und larvizide Wirkung, schnell einsetzenden Fraß-Stopp durch Wirkung auf die Schädlinge über Kontakt sowie Fraß, eine translaminare Verteilung in der Pflanze, sehr gute Regenfestigkeit und langanhaltende sowie von den Temperaturen unabhängige Wirkung, Schonung von Bienen (B4) und Nützlingen sowie gute Mischbarkeit mit Insektiziden, Fungiziden, Herbiziden und Blattdüngern. www.fmcagro.de