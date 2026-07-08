Das Summen in den Reben

Nur wenige andere Kulturarten sind in ihrer Ausführung so divers wie der Weinbau. Unterschiedliche Landschaftsbilder, Böden verschiedenen geologischen Ursprungs, vielfältige Anbaumethoden und Ausführungen: Unzählige Nischen bieten Flora und Fauna entsprechenden Platz zum Leben. Dass es sich dabei lohnt, genau hinzuschauen, erläutert Martin Ladach vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz. Denn nur, was man kennt, ist man auch bereit zu schützen und lernt zudem, die heimischen Ökosysteme zu schätzen.