Doppelt genäht hält besser?

Foto: Karl Bleyer

Das Motto „viel hilft viel“ gilt nicht für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Nicht nur gesetzliche Vorgaben beschränken die auszubringende Menge, auch die Regeln der guten fachlichen Praxis und eine fehlende Steigerung der Wirksamkeit sind wichtige Gründe, das notwendige Maß nicht zu überschreiten. Karl Bleyer von der LVWO in Weinsberg sowie Roland Ipach und Andreas Kortekamp vom DLR Rheinpfalz in Neustadt/Weinstraße berichten über mehrjährige Versuchsergebnisse bei der Oidium-Bekämpfung mit Netzschwefel plus organischen Fungiziden. Mehr dazu im dwm Nr. 10 vom 22. Mai 2017 ab Seite 22.