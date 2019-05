Drei neue Außenbreiten für Spezialtraktoren

Foto: Same Deutz Fahr

Bereits 2018 stellte Deutz-Fahr mit der Serie 5DS TTV seinen ersten Schmalspurtraktor mit stufenlosem Getriebe vor. Jetzt ergänzt der Lauinger Traktorenhersteller die Serie mit den neuen Modellreihen 5DV und 5DF TTV und bietet so nach eigenen Angaben drei kompakte Außenbreiten: ab 1 077 mm bei den 5DV-Modellen, ab 1 267 mm beim 5DS TTV und ab 1 441 mm bei den breiteren 5DF-Modellen.

Viele Innovationen

Die Spezialtraktoren verfügen laut Deutz-Fahr über eine Vielzahl technologischer Innovationen, die die Arbeit in Sonderkulturen wie dem Wein- und Obstbau oder Landschaftsbau erheblich erleichtern. Die Serie 5DV/DS/DF TTV könne dafür individuell und flexibel konfiguriert werden. Highlights seien die neugestaltete, klimatisierte Kabine mit völlig neuem Bedienkonzept, mehr Beinfreiheit und optimierter Sitzposition des Fahrers, wie auch die neue leistungsstarke Hydraulikanlage und ein guter Fahr- und Bedienkomfort. Deutz-Fahr setzt nach eigenen Angaben auf moderne und sparsame Farmotion CommonRail-Turbodieselmotoren mit Drei- oder Vierzylindern, die sich in allen Leistungsstufen durch kontinuierliche Leistungsentfaltung, hohes nutzbares Drehmoment und sparsamen Verbrauch auszeichnen.

Stufenlos produktiv

Das stufenlose TTV-Getriebe der Serie 5 DV/DS/DF TTV bietet laut Deutz-Fahr die hohe Effizienz eines mechanischen Getriebes, gepaart mit Komfort und Leichtgängigkeit eines hydrostatischen Getriebes.

Intuitive Bedienung

Mit der neuen MaxCom-Bedienarmlehne lassen sich laut Deutz-Fahr alle Traktorfunktionen per Joystick steuern und nach Belieben konfigurieren, um selbst komplexe Arbeitsgeräte bequem zu bedienen. Das Bedienkonzept der Großtraktoren wurde in die neue Serie 5 DV/DS/DF TTV übertragen und an die kompaktere Kabine angepasst. Mehr Infos: www.deutz-fahr.com. Deutz-Fahr