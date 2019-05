Foto: LWG Veithöchheim

Von Drohnen mit Spezialkameras bis zu Robotern fürs Rebenmonitoring – mittlerweile wird an verschiedensten Roboterlösungen für den Weinbau gearbeitet. Als Professor für Precision Viticulture der Technischen Hochschule Bingen am Weincampus Neustadt zeigt hier Prof. Dr. Andreas Düker, was Roboteraktuell leisten können und was in Zukunft möglich ist. Mehr dazu im DAS DEUTSCHE WEINMAGZIN Ausgabe 11 vom 25. Mai 2019 ab Seite 29.