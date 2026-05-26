Ein Blick auf die Piwi-Palette

Wenn es um Piwis geht, stehen meist Mehltau-Resistenzen inklusive der entsprechenden Resistenz-Loci im Vordergrund. Mittlerweile ist jedoch verstärkt zu beobachten, dass diese auch neben der Pilzwiderstandsfähigkeit interessante Eigenschaften bieten, zumal sich die Rebsortengruppe der Piwis stetig vergrößert und neue Sorten auf den Markt gelangen. Kira Dreis vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Mosel fasst die Beobachtungen zum Thema Piwis für das Jahr 2025 zusammen.