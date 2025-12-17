Einsatz von Backpulver im Weinbau

Bewährte Wirkstoffe zwischen Tradition und Regulierung. Hydrogencarbonate, wie sie als Bestandteil von Backpulver bekannt sind, haben sich über Jahrzehnte hinweg als alternative Mittel zur Regulierung pilzlicher Krankheitserreger bewährt. Im Weinbau haben sie in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen – sowohl im ökologischen als auch im integrierten Anbau. Der Wirkstoff Natriumhydrogencarbonat, welcher zuletzt noch rechtlich als Grundstoff eingesetzt werden konnte, war nicht nur kostengünstig und umweltverträglich, sondern ebenso, wie der als Pflanzenschutzmittel zugelassene Wirkstoff Kaliumhydrogencarbonat, auch resistenzschonend. Was hinter der Regulierung des Grundstoffs steht und wie zukünftig in der Praxis damit umzugehen ist, erklären Joachim Schmidt und Dr. Ruth Walter, Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz.