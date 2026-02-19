Eiskalte Gefahr

Maßnahmen gegen Spätfrostschäden – Teil 1

Foto: Andreas Franck
Mit dem Klimawandel steigt die Gefahr für Spätfrostschäden: Die Reben treiben deutlich früher aus, während Kälteeinbrüche ­weiterhin bis Mitte Mai drohen. Damit verlängert sich die ­Zeitspanne, in der Schäden auftreten können, gleichzeitig sind die Reben zu diesem Zeitpunkt schon weiter entwickelt. Um ­Spätfrostschäden zu vermeiden, ­stehen den Winzerinnen und Winzern im Weinberg von Frostkerzen über Windräder und ­Heizschläuche einige ­Maßnahmen zur Verfügung. ­Isabell Blaß, DAS DEUTSCHE ­WEINMAGAZIN, gibt einen Überblick.
