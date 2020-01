Engagement für die Weinwirtschaft gewürdigt

Foto: Michael Bock/Frankenwein Alljährlich lädt der Fränkische Weinbauverband zum Ehrungsabend ein und zeichnet Personen aus, die sich um den Frankenwein verdient gemacht haben. In der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) überbrachten die Fränkische Weinkönigin Carolin Meyer, Weinbaupräsident Artur Steinmann und die Vizepräsidenten Horst Kolesch, Andreas Oehm, Wendelin Grass und Bruno Kohlmann die Glückwünsche des Weinbauverbandes.



Silberne Bocksbeutel verliehen

„Es ist für die Gesellschaft so wichtig, dass Menschen etwas mehr tun, als man erwartet. Jeder Einzelne, der heute hier ist, hat dazu beigetragen, dass Franken heute so gut dasteht“, sagte Steinmann in seiner Begrüßung. Neben den Würdigungen für ehrenamtliches Engagement, herausragende Betriebstreue oder zum Ende der erfolgreichen Berufslaufbahn verlieh der Fränkische Weinbauverband auch den Silbernen Bocksbeutel an LWG-Ausbilder Karl-Josef Lauk und Journalist Herbert Kriener. Lauk kümmerte sich um die Ausbildung. 20 Jahre lang bildete er aus und gab sein Fachwissen weiter. 34 Jahre lang war Lauk Mitglied im Prüfungsausschuss Winzer. Von 2014 bis 2018 übernahm er als 1. Vorsitzender zusätzliche Verantwortung im Prüfungsausschuss. Herbert Kriener beschäftigte sich schon während der Abschlussarbeit seines Studiums mit dem Schwerpunkt Weinbau. „Er hat viel Gutes zum Frankenwein geschrieben, war dabei aber immer kritisch. Wir freuen uns sehr, dass er sich auch weiterhin als freier Journalist um die Themen Wein und Gastronomie kümmern wird“, so Steinmann in seiner Laudation. Frankenwein