Erbslöh Geisenheim bei den Agrartagen präsent

Erbslöh Geisenheim hat sich bei den Agrartagen in Nieder-Olm der Vorstellung des eSan-Filterbeutels gewidmet. Im Fokus stand somit die Trubaufbereitung kleiner Mengen mit einem effizienten und hygienischen Verfahren. Der eSan-Filterbeutel wird aufgrund seiner besonderen Gewebestruktur auch zur Verarbeitung von Doppelsalz-Entsäuerungstrub und zur Vorklärung von kleineren Mengen Eisweinmost verwendet. Die Produkteigenschaften sind nach Herstellerangaben speziell auf die Anforderungen der kleinen Betriebe mit hoher Qualität abgestimmt. Die Beimischung speziell entwickelter Filterhilfsmittel zum Trub gewährleistet eine optimale Drainagewirkung und ermöglicht eine schonende Verarbeitung bei geringen Drücken, so Erbslöh. Das Verfahren, das mithilfe einer Hydropresse funktioniert, wurde am Stand durch ein Anwendungsvideo veranschaulicht. Aber auch verschiedene andere Themen – angefangen bei der Proteinstabilisierung bis zur veganen Verarbeitung von Most und Jungwein – wurden am Erbslöh-Messestand diskutiert. Erbslöh Geisenheim AG 65366 Geisenheim www.erbsloeh.com