Fingerspitzengefühl und Erfahrung gefragt

Foto: Michael Doberer
Die Maischegärung weißer Trauben eröffnet viele Möglichkeiten zur Gestaltung von Weinen – egal, ob diese dann später Orange-, Amphoren- oder Naturweinen zugeordnet werden. Es gibt weniger eingrenzende oenologische Vorgaben innerhalb der Kategorien und die Produktionsmethoden sind vielfältig. Michael Doberer, HBLAuBA für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg, liefert Eindrücke und Versuchsergebnisse zur Maischegärung mit weißen Trauben.
Mehr dazu im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN Ausgabe 9 vom 2.5.2026, Seite 25.