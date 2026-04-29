Fingerspitzengefühl und Erfahrung gefragt

Die Maischegärung weißer Trauben eröffnet viele Möglichkeiten zur Gestaltung von Weinen – egal, ob diese dann später Orange-, Amphoren- oder Naturweinen zugeordnet werden. Es gibt ­weniger eingrenzende oenologische Vorgaben innerhalb der ­Kategorien und die Produktionsmethoden sind vielfältig. ­Michael Doberer, HBLAuBA für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg, liefert Eindrücke und Versuchsergebnisse zur Maischegärung mit weißen Trauben.