Forschung, die im Weinberg ankommt

2025 endete das bislang umfangreichste Forschungsvorhaben zur Stärkung des ökologischen Weinbaus in Deutschland. Das unter dem Titel „Gesunde Reben (Vitis vinifera) im Ökoweinbau durch Forschung, Innovation und Transfer (VITIFIT)“ geförderte Projekt verfolgte das Ziel, nachhaltige Strategien zur Gesunderhaltung der Rebe zu entwickeln und den Einsatz kupferhaltiger Pflanzenschutzmittel deutlich zu reduzieren. Dr. Katharina Zug und Dr. Stefan Schumacher vom Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg (WBI) berichten darüber und stellen Ergebnisse vor.