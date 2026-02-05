fp sensor systems: Neue Wärmetauscher-Technik

Foto: Kelvion
Die neuen Freeflow-Plattenwärmetauscher sind laut fp sensor systems GmbH ideal, um Weinmost mit Faser- und Feststoffanteilen zu temperieren. Die kompakten Geräte zeichnen sich laut fp sensor systems durch den gleichmäßig großen Strömungsquerschnitt zwischen den einzelnen Platten und deren grobes Wellenprofil aus. Der Plattenabstand beträgt bis zu 12 mm. Dank geringer Investitions- und Betriebskosten sowie geringem Platzbedarf seien sie eine Alternative zu Mehrrohr- und Spiralwärmetauschern. www.fp-sensorsystems.com