fp sensor systems: Neue Wärmetauscher-Technik

Foto: Kelvion
Die neuen Freeflow-Plattenwärmetauscher sind laut fp sensor systems GmbH ideal, um Weinmost mit Faser- und Feststoffanteilen zu temperieren. Die kompakten Geräte zeichnen sich laut fp sensor systems durch den gleichmäßig großen Strömungsquerschnitt zwischen den einzelnen Platten und deren grobes Wellen­profil aus. Der Plattenabstand beträgt bis zu 12 mm. Dank geringer Investitions- und Betriebskosten sowie geringem Platzbedarf seien sie eine Alternative zu Mehrrohr- und Spiralwärmetauschern. www.fp-sensorsystems.com
  • 05.02.2026