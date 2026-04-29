Früh gelesen, anders verarbeitet

Die Produktion von Most aus unreifen Trauben muss von Anfang an ganzheitlich gedacht werden. Traubenauswahl, Pflanzenschutz und früher Lesezeitpunkt beeinflussen sich gegenseitig. Zudem erfordern Verarbeitung und Stabilisierung von Verjus eigene technische ­Lösungen. Bernhard Schandelmaier, DLR Rheinpfalz, geht näher auf die Anforderungen und lebensmittelrechtlichen Besonderheiten dieses Nischenprodukts ein.