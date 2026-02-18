Gärtemperatur als Stellschraube

Hefevermehrung und Viabilität steuern

Foto: Magali Blank
Die Gärtemperatur ist eine zentrale Stellschraube der Gärführung und beeinflusst sowohl die Stilistik des Weins als auch den Erhalt gärungsbedingter Aromen. Neben senso­rischen Effekten wirkt sich die Gärtemperatur auch direkt auf die Aktivität der Hefe aus. Magali Blank und Dr. Theresa Farr, LVWO Weinsberg, zeigen, wie die Vermehrung und ­Viabilität der Hefe durch das Temperaturregime gezielt beeinflusst werden können.
Mehr dazu im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN Ausgabe 4 vom 21.2.2026, Seite 28.
  • 18.02.2026