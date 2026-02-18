Gärtemperatur als Stellschraube

Foto: Magali Blank
Die Gärtemperatur ist eine zentrale Stellschraube der Gärführung und beeinflusst sowohl die Stilistik des Weins als auch den Erhalt gärungsbedingter Aromen. Neben sensorischen Effekten wirkt sich die Gärtemperatur auch direkt auf die Aktivität der Hefe aus. Magali Blank und Dr. Theresa Farr, LVWO Weinsberg, zeigen, wie die Vermehrung und Viabilität der Hefe durch das Temperaturregime gezielt beeinflusst werden können.
Mehr dazu im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN Ausgabe 4 vom 21.2.2026, Seite 28.