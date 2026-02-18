Gärtemperatur als Stellschraube

Die Gärtemperatur ist eine zentrale Stellschraube der Gärführung und beeinflusst sowohl die Stilistik des Weins als auch den Erhalt gärungsbedingter Aromen. Neben senso­rischen Effekten wirkt sich die Gärtemperatur auch direkt auf die Aktivität der Hefe aus. Magali Blank und Dr. Theresa Farr, LVWO Weinsberg, zeigen, wie die Vermehrung und ­Viabilität der Hefe durch das Temperaturregime gezielt beeinflusst werden können.