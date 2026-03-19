Garant für Klimaresilienz und Bodenfruchtbarkeit

Der Weinbau befindet sich an einem entscheidenden Wendepunkt. Klimawandel, zunehmende ökologische Anforderungen und steigender wirtschaftlicher Druck treffen heute in einer Intensität aufeinander, welche den gesamten Berufsstand herausfordern. Dr. Claudia Huth und Jan Schiller vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz beleuchten im folgenden Artikel die positiven Einflüsse einer Brachebegrünung auf Stabilität und Resilienz von Weinbergsökosystemen für eine nachhaltige und zukunftsfähige Weinbaupraxis.

Mehr dazu im DEUTSCHEN WEINMAGAZIN Ausgabe 6 vom 21.3.2026, Seite 34.