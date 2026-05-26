Gefräßiger Neuling

Seit einigen Jahren wird von Pflanzenschutzdiensten wiederholt auf den bevorstehenden Einzug einer bedeutsamen, invasiven Insektenart hingewiesen. Der Japankäfer (Popillia japonica) befällt diverse Wirtspflanzen und verursacht dadurch kulturübergreifende Schäden unter anderem im Obst- und Weinbau. Dr. Daniela Kameke vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz liefert einen Einblick in die Verbreitungsdynamik des Japankäfers.