Geisenheimer Media Day: Projekte auf allen Kanälen

Große Bühne für die Erstsemester der Hochschule Geisenheim University beim Media Day 2020: Vor ihren Kommilitonen, weiteren Interessierten sowie Brancheninsidern stellten sie am 17. Januar im Gerd-Erbslöh-Hörsaal die Ergebnisse ihrer Medien-Projekte vor. Eine Fach-Jury wählte am Ende das Projekt „Story Telling in Social Media“ unter Leitung von SWR-Redakteur Wolfgang Junglas zum Sieger. Das Team wurde mit dem Goldenen Wingertsknorzen und einem Preisgeld von 150 Euro, das die Geisenheimer Alumni Association und der Bund Deutscher Oenologen stifteten, ausgezeichnet.

Medienwelt im Wandel

Mit der Frage, wie der Wandel der Medienwelt die Wein- und Getränkebranche beeinflusst und was die Hausforderungen für die Akteure der Branchen sind, beschäftigten sich die Studierenden der Studiengänge Weinbau und Oenologie, Internationale Weinwirtschaft und Getränketechnologie der Hochschule Geisenheim im Wintersemester bei der Lehrveranstaltung „Neue Medien und Digitalisierung“ unter der Koordination von Dipl.-Ing. (FH) Robert Lönarz.



Dozenten aus verschiedenen Medien

Betreut wurden die Studierenden bei der Entwicklung ihrer Projekte von Lehrbeauftragten aus der beruflichen Praxis, darunter Dr. Alex Jakubowski, Reporter und Planer bei ARD aktuell, und Andreas Herzog, Leiter Commercial Excellence der AbbVie Deutschland GmbH. Isabella Rutayungwa, Junior Manager Business Development bei der WeinArt Handelsgesellschaft mbH, entwickelte mit ihrer Gruppe den „Geisenheim Wine Club“; die Idee einer Wein-Schatzkammer könnte auch langfristig für die Hochschule und ihren Unikeller zum Mehrwert werden. Erfolgreich war auch die Gruppe um den Kommunikationsleiter des Deutschen Weininstituts, Frank Schulz, die mit einem „Instagram takeover“ unter dem Hashtag #gudeSchulz die Schallmauer von 11 000 Followern der Plattform Wines of Germany durchbrach. Wie man Botschaften ganz ohne Worte kommuniziert, und durch Porträts Geschichten zu erzählen vermag, zeigte die Gruppe um Fotograf und Cinemagraph-Artist Sebastian Matthias.