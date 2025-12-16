Gelungener Saisonabschluss

Neue Sortieranlage ESOS 800 AI vorgestellt
Ein besonderes Highlight war die Vorstellung der neuen optischen Sortieranlage ESOS 800 AI. Die Anlage setzt mit ihrer KI-gestützten Objekterkennung nach Angaben von Scharfenberger einen völlig neuen Maßstab: Sie erkennt Form, Struktur und Oberflächenmerkmale jedes einzelnen Objekts und unterscheidet präzise zwischen reifen, unreifen oder beschädigten Beeren, Stielgerüsten und Fremdbestandteilen. Damit kann die ESOS AI laut Scharfenberger Jahrgangsschwankungen und natürliche Varianten innerhalb einer Traubensorte kompensieren.
Austausch bei der Vergleichsweinprobe
Außerdem lud Scharfenberger zu einer internationalen Vergleichsweinprobe ein. Verkostet wurden Schaum-, Weiß-, Rosé- und Rotweine aus klassischen Weinregionen wie Rheinland-Pfalz, Österreich oder Champagne, aber auch aus neuen Herkunftsländern wie Belgien, Schweden und Japan. Die Probe bot Gelegenheit zum fachlichen Austausch und kam bei den Gästen gut an. www.scharfenberger.de