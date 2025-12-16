Gelungener Saisonabschluss

Am 8. November konnte ­Scharfenberger Maschinenbau in Bad Dürkheim viele Besucher zum After Season Event be­grüßen. Den Gästen wurde ein umfassender Einblick in ­das aktuelle Scharfenberger-­Produktportfolio geboten. Präsentiert wurden zahlreiche Europress-­Pressen in verschiedenen Größen und Ausführungen – EQ, EP und EV – sowie die neuen Generationen der Abbeermaschinen (EA), Förderbänder und Sortiertische. Für schonenden Traubentransport und behutsames Entladen des Leseguts wurden die STHIK Kipp- und Austragsysteme in einer eigenen Halle präsentiert. Als exklusiver Vertriebspartner der ProFruit-Systeme zeigte Scharfenberger innovative ­Lösungen zur Verarbeitung von Obst, Beeren und Gemüse.

Neue Sortieranlage ESOS 800 AI vorgestellt

Ein besonderes Highlight war die Vorstellung der neuen optischen Sortieranlage ESOS 800 AI. Die Anlage setzt mit ihrer KI-gestützten Objekterkennung nach Angaben von Scharfenberger einen völlig neuen Maßstab: Sie erkennt Form, Struktur und Oberflächenmerkmale jedes einzelnen Objekts und unterscheidet präzise zwischen reifen, unreifen oder beschädigten Beeren, Stiel­gerüsten und Fremdbestandteilen. Damit kann die ESOS AI laut Scharfenberger Jahrgangsschwankungen und natürliche Varianten innerhalb einer Traubensorte kompensieren.

Austausch bei der ­Vergleichsweinprobe